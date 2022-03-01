السفارة الروسية في مصر تعلق على الأحداث في أوكرانيا

وكالات

علق سفير روسيا الاتحادية في مصر جورجي بوريسينكو، الثلاثاء على الأحداث في اكرانيا، موجهًا حديثه للمصريين.

وقال بوريسينكو، في خطاب نشرته السفارة الروسية في مصر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هناك حملة تضليل إعلامي بشأن العملية الروسية الخاصة لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مضيفًا أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية والٲوكرانية ملٲت حرفيًا الفضاء الإعلامي العالمي بالٲكاذيب حول ٲسباب هذه العملية ومسارها.

وتابع أن روسيا لم تبدأ الحرب وترغب في إنهائها، وإنهاء الحروب في دونباس، وضد سكان أوكرانيا الذين يرفضون سياسة حظر اللغة الروسية وتمجيد النازية التي شنها نظام كييف منذ 8 سنوات منذ وصوله إلى الحكم نتيجة انقلاب.

وواصل خطابه قائلاً: "هناك العشرات من هؤلاء المعارضين الذين قام النازيون الٳوكرانيون بٳحراقهم ٲحياء في ٲوديسا في مايو 2014 وكذلك قتلوا اﻵلاف الكثيرة منهم في دونيتسك ولوغانسك بالقصف المستمر للمناطق السكنية على مدى سنوات".

وتابع أن كل هذا حدث بدعم كامل من واشنطن التي تسيطر على نظام كييف، فيما تابعت بسرور عواصم غربية أخرى مقتل الروس وعودة أوكرانيا إلى أيام "الرايخ الثالث النازي".

وقال: "بدٲت ٲوكرانيا تُستخدم لنشر القوات المسلحة الٲمريكية وغيرها من قوات حلف الناتو وٲسلحتها من ٲجل خلق التهديد العسكري المباشر لروسيا" مضيفًا أن "تصريح الرئيس زيلينسكي المؤرخ في ١۹ فبراير الجاري بشٲن رغبة ٲوكرانيا في ٳمتلاك ٲسلحة نووية فٲصبح القشة الٲخيرة التي قصمت ظهر البعير. وهكذٲ تجاوز الخط الٲحمر في التهديدات الموجهة لروسيا".

ورأى أنه مع تصريحات زيلنيسكي فلا شك لدى روسيا أنه سيستخدم السلاح النووي ضدها، خاصة مع ظهور الصواريخ البالستية الأمريكية في أوكرانيا قرب حدود روسيا، ما يهدد بوصول تلك الصواريخ في حال إطلاقها نحو موسكو في فترة زمنية لا تستغرق سوى 5 دقائق، وهو تهديد وجودي لورسيا.

وأشار إلى أن هدف العملية العسكرية، هو نزع السلاح من أوكرانيا وليس احتلالها، كما تهدف إلى نزع السلاح الغربي من أوكرانيا لأنها تهدد الأمن القومي الروسي.

وأكد على ضرورة تخلي أوكرانيا عن مسارها المعلن للانضمام إلى حلف الناتو المناهض لروسيا وأن تتبنى وضعًا محايدًا.

ورأى أن الصحافة الغربية تمارس التضليل الممنهج ضد بلاده وتنشر دعاية زائفة حول قصف روسي لمناطق سكنية أوكرانية، مؤكدًا أن العملية العسكرية الروسية استهدفت منشأت عسكرية فقط، وأن القوات الروسية بإجراء العملية الخاصة بأكبر قدر ممكن من الحيطة. وإن الجنود الروس يحاولون عدم إلحاق الضرب ليس المدنيين فقط بل كما بالجنود الأوكرانيين إذا لم يقاوموا.

وأرجع عدم التقدم السريع للجيش الروسي صوب كييف إلى تلك الأسباب، متهمًا الولايات المتحدة بأنها هي من تقوم بقتل المدنيين في حروبها.

وقال إن مقاطع الفيديو التي تعرضها وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية وغيرها من وسائل الإعلام الغربية هي تزوير المخابرات الأوكرانية، بمساعدة ممثلين هواة، أو لقطات هجمات الجيش الأوكراني على المدنيين في دونباس.

واختتم قائلاً: "نأمل أن تفهم مصرالصديقة موقف روسيا وتدعمه بما في ذلك على الساحة الدولية. وأن روسيا تدافع عن العدالة وتريد إنهاء الحرب التي لم نبدأها وذلك بـسرع وقت ممكن".