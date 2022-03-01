أمين عام الناتو: الحلف يدين بشدة "حرب الكرملين" على أوكرانيا

تالين - أ ش أ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن الشعب الأوكراني يقاتل بشجاعة ضد "الغزو الروسي الوحشي وغير المبرر"، مضيفًا أن الحلف يدين بشدة "حرب الكرملين" على أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة لإستونيا.

وأشار إلى عقوبات حلفاء الناتو الاقتصادية على روسيا والتي تكلف الاقتصاد الروسي الكثير، بالإضافة إلى زيادة تواجد الحلف للدفاع عن حلفائه، بجانب تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأضاف أنه خلال الأسابيع الماضية قام الحلف - ردًا على هجوم روسيا على أوكرانيا - بزيادة تواجده الدفاعي جوًا وبحرًا وبرًا، إلى جانب وضع أكثر من مائة طائرة في حالة تأهب قصوى، وأكثر من 120 سفينة تتمركز من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول حليفة أخرى تنشر آلاف الجنود الإضافيين في الدول الشرقية من الحلف.

وتابع : "لأول مرة في تاريخنا نقوم بنشر قوة الاستجابة التابعة للناتو"، مؤكدا بالقول "سنحمي وندافع عن كل إنش من أراضي حلف الناتو"، قائلاً : "حلف الناتو هو حلف دفاعي.. نحن لا نسعى للصراع مع روسيا..رسالتنا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي: أوقف الحرب واسحب كل قواتك من أوكرانيا وشارك بنوايا حسنة في الجهود الدبلوماسية".

وأكد أن العالم يقف مع أوكرانيا في الدعوة للسلام، مشددًا على أن ما يجري في أوكرانيا غير مقبول ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد ستولتنبرج، ضرورة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا لما تشهده من موجة جديدة من الهجوم العسكري الروسي، موضحًا أن التحركات العسكرية الروسية تجاه العاصمة الأوكرانية باستخدام المعدات الثقيلة سيحصد المزيد من الأرواح وسيتسبب في المزيد من المعاناة للمدنيين.