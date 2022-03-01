منظمة العفو الدولية تتهم روسيا باستخدام ذخائر عنقودية

لندن - أ ش أ

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة بموجب معاهدة دولية.

وقالت المنظمة، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا استخدمت الذخائر العنقودية ضد مبنى مدرسة أوكرانية في 25 فبراير الماضي.

وبحسب المنظمة "استخدمت روسيا صاروخ أوراجان عيار 220 ملم لإلقاء ذخائر عنقودية على حضانة وروضة سونشكو في أوختيركا".

وبحسب ما ورد، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة قاصر آخر.

ومن جانبها، قالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان يوم الأحد: "لا يوجد مبرر محتمل لإسقاط الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة بالسكان، ناهيك عن قربها من مدرسة يحمل هذا الهجوم جميع السمات المميزة لاستخدام روسيا لهذا السلاح العشوائي بطبيعته والمحظور دوليًا، ويظهر ازدراء صارخًا لحياة المدنيين".

يذكر أن الرئيس الأوكراني وسفيرها لدى الأمم المتحدة قد دعيا إلى التحقيق مع روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.