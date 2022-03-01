أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

منظمة العفو الدولية تتهم روسيا باستخدام ذخائر عنقودية

06:35 م الثلاثاء 01 مارس 2022
منظمة العفو الدولية تتهم روسيا باستخدام ذخائر عنقودية

منظمة العفو الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - أ ش أ

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة بموجب معاهدة دولية.

وقالت المنظمة، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا استخدمت الذخائر العنقودية ضد مبنى مدرسة أوكرانية في 25 فبراير الماضي.

وبحسب المنظمة "استخدمت روسيا صاروخ أوراجان عيار 220 ملم لإلقاء ذخائر عنقودية على حضانة وروضة سونشكو في أوختيركا".

وبحسب ما ورد، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة قاصر آخر.

ومن جانبها، قالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان يوم الأحد: "لا يوجد مبرر محتمل لإسقاط الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة بالسكان، ناهيك عن قربها من مدرسة يحمل هذا الهجوم جميع السمات المميزة لاستخدام روسيا لهذا السلاح العشوائي بطبيعته والمحظور دوليًا، ويظهر ازدراء صارخًا لحياة المدنيين".

يذكر أن الرئيس الأوكراني وسفيرها لدى الأمم المتحدة قد دعيا إلى التحقيق مع روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة العفو الدولية روسيا ذخائر عنقودية أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا