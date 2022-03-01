زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا فستكون روسيا حينها على حدود الناتو

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن نظيره الأمريكي جو بايدن أبلغه بأن الوقت ليس مناسبًا لفرض منطقة حظر طيران، مضيفًا أن منطقة حظر الطيران المقترحة لا تهدف إلى جر دول حلف الأطلسي إلى حرب.

وأكد على الحاجة في بداية المحادثات مع روسيا إلى وقف إطلاق النار للجلوس على طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم من مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لوقف التصعيد العسكري للأزمة.

واعتبر زيلنسكي أنه في حال سقوط أوكرانيا فستكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الأطلسي "الناتو"، مضيفًا: "إذا كان شركاؤنا لا يريدوننا في حلف الأطلسي فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية وتنفيذها لا بد أن يكون ملزمًا قانونًا".