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أمين عام الناتو: الحلف لم يغير من مستوى التأهب النووي

06:13 م الثلاثاء 01 مارس 2022
أمين عام الناتو: الحلف لم يغير من مستوى التأهب النووي

ينس ستولتنبرج

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بروكسل - (د ب أ)

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج بأن الحلف لن يغير من وضع قواته النووية ردًا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن ستولتنبرج قال إن الحلف لن يزيد من مستوى الاستعداد لقواته النووية في أعقاب إعلان بوتين، وفقا لما جاء في حوار مع شبكة إن بي سي نيوز الإخبارية يوم الاثنين.

وقال في تصريحات سابقة أن الناتو مسؤول عن عدم خروج الوضع عن السيطرة.

يشار إلى أن ستولتنبرج لطالما شدد على أن الناتو حلف دفاعي خالص ولن يتدخل عسكريا في الحرب مع روسيا.

وأعلن حلف الناتو أن قواته النووية هي لردع العدوان والظروف التي يمكن أن تستخدم فيها بعيدة الاحتمال بصورة بالغة .

ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو فلاديمير بوتين الرئيس الروسي القوات النووية الروسية أوكرانيا

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