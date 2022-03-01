الأمم المتحدة: 12 مليون شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدة

(دويتشه فيله)

أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها الثلاثاء نداء عاجلاً لجمع 1,7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1,1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

ومن جانبها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي سيُقدّم 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية للمساعدة الانسانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.