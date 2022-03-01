أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

روسيا تعلن عزمها توجيه ضربات لمراكز العمليات الإعلامية في أوكرانيا

04:43 م الثلاثاء 01 مارس 2022
روسيا تعلن عزمها توجيه ضربات لمراكز العمليات الإعلامية في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني؛ بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

ووجهت "الدفاع" الروسية نداء لسكان كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا، سيتم توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة لمنشآت الأمن الأوكراني والمركز الرئيسي رقم 72 للعمليات الإعلامية والنفسية في كييف".

وأضاف بيان الدفاع الروسية:" ندعو المواطنين الأوكرانيين، الذين تم تجنيدهم من قبل القوميين الأوكرانيين للقيام باستفزازات ضد روسيا وكذلك سكان كييف المقيمين بالقرب من مراكز الإرسال والبث، مغادرة منازلهم".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف 1325 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية، مشيرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى استهداف مطارين وثلاثة مواقع للدفاع الجوي في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

وشددت على أنه، اعتبار من اليوم، تم حظر خروج القوات المسلحة الأوكرانية إلى بحر آزوف بشكل كامل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية وكرانيا صف روسي وسيا ربات جوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. غدا.. ذروة الحر وعودة الأمطار ونصيحة من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا