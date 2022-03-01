روسيا تعلن عزمها توجيه ضربات لمراكز العمليات الإعلامية في أوكرانيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني؛ بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

ووجهت "الدفاع" الروسية نداء لسكان كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا، سيتم توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة لمنشآت الأمن الأوكراني والمركز الرئيسي رقم 72 للعمليات الإعلامية والنفسية في كييف".

وأضاف بيان الدفاع الروسية:" ندعو المواطنين الأوكرانيين، الذين تم تجنيدهم من قبل القوميين الأوكرانيين للقيام باستفزازات ضد روسيا وكذلك سكان كييف المقيمين بالقرب من مراكز الإرسال والبث، مغادرة منازلهم".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف 1325 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية، مشيرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى استهداف مطارين وثلاثة مواقع للدفاع الجوي في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

وشددت على أنه، اعتبار من اليوم، تم حظر خروج القوات المسلحة الأوكرانية إلى بحر آزوف بشكل كامل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.