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موسكو تعلن هجمات على البنية التحتية الاستخباراتية في أوكرانيا

04:42 م الثلاثاء 01 مارس 2022
موسكو تعلن هجمات على البنية التحتية الاستخباراتية في أوكرانيا

القوات الروسية

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موسكو/كييف - (د ب أ):

في اليوم السادس من الحرب ضد أوكرانيا، أعلنت روسيا هجمات تستهدف البنية التحتية المعلوماتية للاستخبارات الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها في موسكو اليوم الثلاثاء إنه من أجل تحطيم "الهجمات المعلوماتية" ضد روسيا، "ستُضرب أهداف تكنولوجية لوحدة أمن الدولة SBU.. في كييف بأسلحة عالية الدقة".

وذكرت الوزارة أن الهجمات الجديدة تستهدف أيضا المركز الـ72 لما يسمى بالعمليات المعلوماتية النفسية في بروفاري شرقي كييف، مضيفة أنه طُلب من سكان كييف الذين يعيشون بالقرب من المرافق المذكورة مغادرة منازلهم.

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