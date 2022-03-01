ممثلو عشرات الدول يغادرون اجتماع حقوق الانسان قبل كلمة روسيا

جنيف - (د ب ا):

احتج ممثلو عشرات الدول على الحرب الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء من خلال مغادرة اجتماع مجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف قبل كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت السفيرة الألمانية كاتارينا شتاش، التي شاركت في الاحتجاج" لا يجب إساءة استخدام مجلس حقوق الانسان كمنصة للمعلومات المغلطة". وأضافت" يجب فضح مزاعم وزير الخارجية لافروف الشائنة لما هي عليه: من تحريف سافر للحقائق".

وقرأ لافروف، الذي انضم للاجتماع عبر تقنية الفيديو، بيانا مطولا برر فيه الهجوم على أوكرانيا من خلال اتهام الجانب الأوكراني بانتهاك حقوق الانسان.

وكان لافروف يعتزم حضور الاجتماع، ولكن تم إلغاء رحلته بسبب إغلاق المجال الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

واتهم لافروف في خطابه أوكرانيا بترهيب الأقلية الروسية في أوكرانيا لأعوام. وزعم أنه تم انتهاك حقوقهم الانسانية بعدة سبل، مضيفا أن الغرب لم يشاهد فقط ذلك، ولكن دعمه.

Iوذكر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي عدة مرات.