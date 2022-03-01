أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ممثلو عشرات الدول يغادرون اجتماع حقوق الانسان قبل كلمة روسيا

03:31 م الثلاثاء 01 مارس 2022
ممثلو عشرات الدول يغادرون اجتماع حقوق الانسان قبل كلمة روسيا

القصف الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

جنيف - (د ب ا):

احتج ممثلو عشرات الدول على الحرب الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء من خلال مغادرة اجتماع مجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف قبل كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت السفيرة الألمانية كاتارينا شتاش، التي شاركت في الاحتجاج" لا يجب إساءة استخدام مجلس حقوق الانسان كمنصة للمعلومات المغلطة". وأضافت" يجب فضح مزاعم وزير الخارجية لافروف الشائنة لما هي عليه: من تحريف سافر للحقائق".

وقرأ لافروف، الذي انضم للاجتماع عبر تقنية الفيديو، بيانا مطولا برر فيه الهجوم على أوكرانيا من خلال اتهام الجانب الأوكراني بانتهاك حقوق الانسان.

وكان لافروف يعتزم حضور الاجتماع، ولكن تم إلغاء رحلته بسبب إغلاق المجال الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

واتهم لافروف في خطابه أوكرانيا بترهيب الأقلية الروسية في أوكرانيا لأعوام. وزعم أنه تم انتهاك حقوقهم الانسانية بعدة سبل، مضيفا أن الغرب لم يشاهد فقط ذلك، ولكن دعمه.

Iوذكر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي عدة مرات.

حقوق الانسان روسيا جنيف الحرب الروسية أوكرانيا سيرجي لافروف كاتارينا شتاش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. غدا.. ذروة الحر وعودة الأمطار ونصيحة من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا