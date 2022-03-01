إيطاليا تجلي سفارتها في كييف وتطلب من رعاياها مغادرة المدينة

روما - (د ب ا):

قامت إيطاليا بإجلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، معللة ذلك بالتهديد الذي يمثله الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي إن طاقم العمل بالسفارة ومجموعة من الايطاليين في مقر إقامة السفير الآن. ومن بين الـ87 شخصا المتواجدين حاليا في مقر إقامة السفير، من المقرر أن يتوجه 72 شخصا إلى مدينة لفيف في المستقبل القريب.

وناشدت روما أي مواطنين مازالوا في كييف بالخروج بأسرع ما يمكن من العاصمة الأوكرانية.