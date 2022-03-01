أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إيطاليا تجلي سفارتها في كييف وتطلب من رعاياها مغادرة المدينة

02:59 م الثلاثاء 01 مارس 2022
إيطاليا تجلي سفارتها في كييف وتطلب من رعاياها مغادرة المدينة

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

روما - (د ب ا):

قامت إيطاليا بإجلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، معللة ذلك بالتهديد الذي يمثله الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي إن طاقم العمل بالسفارة ومجموعة من الايطاليين في مقر إقامة السفير الآن. ومن بين الـ87 شخصا المتواجدين حاليا في مقر إقامة السفير، من المقرر أن يتوجه 72 شخصا إلى مدينة لفيف في المستقبل القريب.

وناشدت روما أي مواطنين مازالوا في كييف بالخروج بأسرع ما يمكن من العاصمة الأوكرانية.

إيطاليا أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا روما ماريو دراجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. غدا.. ذروة الحر وعودة الأمطار ونصيحة من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا