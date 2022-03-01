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بريطانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

02:28 م الثلاثاء 01 مارس 2022
بريطانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

وزير النقل البريطاني جرانت شابس

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لندن - أ ش أ

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت تشابس، اليوم الثلاثاء، حظر دخول السفن الروسية كافة الموانئ البريطانية.

وقال جرانت - فى تغريدة على (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية- إننا "أصبحنا أول دولة تمرر قانون يشمل حظر كافة السفن التي تربطها علاقة بروسيا أيا كان نوعها من دخول المواني البريطانية".

وحث جرانت كافة الدول القيام بخطوات مماثلة دعما للشعب الأوكراني فى مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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Asha
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