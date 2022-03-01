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"سبوتنيك" تعلن منع حساباتها على انستجرام في عدد من الدول الأوروبية

02:17 م الثلاثاء 01 مارس 2022
"سبوتنيك" تعلن منع حساباتها على انستجرام في عدد من الدول الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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موسكو - أ ش أ

أكدت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تقييد الوصول إلى حساباتها على "إنستجرام" في البلدان الأوروبية، وذلك بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكي عن خطط تقييد الوصول إلى شبكة "آر تي" وغيرها من المواقع الروسية.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تقييد حساباتها جرى في 27 دولة، وهي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.

وكان نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، قد قال في وقت سابق إنه سيتم فرض القيود، استنادا إلى طلبات عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت الأحد الماضي منع عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كإحدى إجراءات العقوبات على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت فون دير لاين بهذا الشأن:" إن الحظر سيشمل RT و Sputnik والشركات التابعة لهما".

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Asha
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