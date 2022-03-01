مستشار زيلينسكي: كييف تتفهم موقف إسرائيل الصعب

وكالات:

أفاد مستشار كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن "كييف تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني" من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قال المستشار أوليكسي أريستوفيتش: "الجميع في أوكرانيا يدركون أن إسرائيل من الصعب عليها اتخاذ موقف لا لبس فيه بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط".

وأضاف أريستوفيتش: "إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أدانت العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا في أراضي أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء موجز عقده: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".