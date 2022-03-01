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روسيا وأوكرانيا: مئات الأشخاص يتدافعون في محطة قطار للفرار من الحرب

01:13 م الثلاثاء 01 مارس 2022
روسيا وأوكرانيا: مئات الأشخاص يتدافعون في محطة قطار للفرار من الحرب

أوكرانيا

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كييف- (بي. بي سي):

لا يزال آلاف الأشخاص يحاولون الفرار من أوكرانيا متجهين نحو عدة دول مجاورة، بالأخص بولندا.

وشهدت مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية تدافع حشود كبيرة في محطة قطار لمغادرة البلاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الحرب، كثيرون بينهم عبروا إلى بولندا.

هذا المحتوى من

BBC
أوكرانيا وسيا لحدود البولندية نظمة الأمم المتحدة

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