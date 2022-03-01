روسيا وأوكرانيا: مئات الأشخاص يتدافعون في محطة قطار للفرار من الحرب

كييف- (بي. بي سي):

لا يزال آلاف الأشخاص يحاولون الفرار من أوكرانيا متجهين نحو عدة دول مجاورة، بالأخص بولندا.

وشهدت مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية تدافع حشود كبيرة في محطة قطار لمغادرة البلاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الحرب، كثيرون بينهم عبروا إلى بولندا.