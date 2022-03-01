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خاركيف: فرق الانقاذ تبحث عن المصابين وأنباء عن إصابة 20 شخصا

12:55 م الثلاثاء 01 مارس 2022
خاركيف: فرق الانقاذ تبحث عن المصابين وأنباء عن إصابة 20 شخصا

القصف الروسي

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كييف- (بي بي سي):

قال مسؤولون في خدمات الطوارئ والانقاذ في مدينة خاركيف في شمال غربي أوكرانيا، إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا جراء القصف الروسي الذي طال مكتب الإدارة الإقليمية في المدينة.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة هذه الأرقام بشكل مستقل.

وفي مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، يقول أحد العاملين في فرق الانقاذ خارج المبنى الحكومي، إن المبنى تضرر بشدة وقد دمر جزئيا، ويضيف أن الأدراج في مبنى مجاور قد انهارت، وأن بعض الأشخاص قد حوصروا تحت السلم المتهدم.

كما يقول إن حوالي 20 مدنيا أصيبوا بجروح جراء القصف، وتم إخراج ستة آخرين من المبنى، ولم يوضح فيما إذا كان المقصود هو انتشال جثث لستة أشخاص.

ويقول عامل الإنقاذ إن "رجال الإنقاذ يفحصون الأنقاض، وينقلون الجرحى وجثث القتلى. ونحن مستمرون في العمل".

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