يوتيوب يحجب قنوات "آر تي" و"سبوتنيك" في أوروبا

موسكو/برلين- (د ب أ):

حجبت منصة الفيديو "يوتيوب" القنوات التابعة لمحطتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين في جميع أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء: "بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا نحظر قنوات يوتيوب المرتبطة بـ (أر تي) و(سبوتنيك) في أوروبا بأثر فوري".

وأوضح المتحدث أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تنفيذ الإجراءات من الناحية التقنية، وقال: "تواصل فرقنا مراقبة الوضع على مدار الساعة من أجل التصرف في أسرع وقت ممكن".

وفي سبتمبر الماضي، كانت "يوتيوب" قد حظرت بالفعل القنوات الناطقة باللغة الألمانية التابعة لـ(آر تي) وأزالتها من منصتها. وفي ذلك الوقت، اتهمت المنصة التابعة لمجموعة "جوجل" المحطة التابعة للدولة الروسية بانتهاكات متكررة لقواعد يوتيوب في سياق معلومات كاذبة حول جائحة كورونا.

وتواجه "آر تي" و"سبوتنيك" انتقادات متكررة في الغرب باعتبارهما أداة دعاية للكرملين. ومن الاتهامات الرئيسية، بثهما لنظريات مؤامرة ومعلومات مضللة بتكليف من الدولة الروسية وتبرير الحرب الهجومية الروسية على أوكرانيا. وفي نهاية الأسبوع الماضي، فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي حظرا على بث "أر تي" و"سبوتنيك". ومع ذلك، لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ الحظر بالتفصيل.