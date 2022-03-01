الرئيس البيلاروسي: قواتنا لن تنضم إلى القوات الروسية في غزو أوكرانيا

مينيسك- (بي بي سي):

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء لوسائل إعلام رسمية إن قواته لن تنضم إلى القوات الروسية في غزو أوكرانيا.

وأكد لوكاشينكو، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الجيش البيلاروسي لا يشارك في أي عمل عسكري (في أوكرانيا)، ولم يفعل ذلك على الإطلاق".

وأضاف "يمكننا إثبات ذلك للجميع. بل الأكثر من ذلك، فإن القيادة الروسية لم تثر معنا هذه القضية أبدا- مشاركتنا في النزاع المسلح- ولا ننوي المشاركة في هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستقبلا. لا داعي لهذا".

وكانت هناك مخاوف أمس الاثنين من أن لوكاشينكو يستعد لإرسال قوة عسكرية للانضمام إلى الهجوم الروسي على كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين إن روسيا "استهزأت" بسيادة بيلاروسيا من خلال شنها غزو أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية.