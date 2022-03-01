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أنباء عن قصف القوات الروسية أهدافا مدنية ومكتب الإدارة الإقليمية في خاركيف

11:39 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
أنباء عن قصف القوات الروسية أهدافا مدنية ومكتب الإدارة الإقليمية في خاركيف

القوات الروسية

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كييف- (بي بي سي):

قال محافظ منطقة خاركيف إن القوات الروسية كانت تستهدف المناطق السكنية بصواريخ غراد، وهي منظومة مدفعية محمولة على شاحنات قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ في وقت واحد.

وكتب أوليه سينهوبوف على موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي أن القوات الروسية قصفت "ساحة أمام المكتب الإقليمي للإدارة الحكومية" وقال إن المسؤولين "يحاولون الآن تقدير الخسائر في صفوف السكان المدنيين".

كما كتب مسؤولو طوارئ محليون على فيسبوك أن ستة مدنيين قتلوا أثناء قصف مكتب الإدارة الحكومية، من بينهم طفل.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من هذه الأخبار.

وقال سينهوبوف "ليس أمام عدونا خيار آخر سوى ارتكاب جرائم حرب غادرة مثل هذه، لأن جيشنا قوي ونحن نحافظ على دفاعاتنا".

يُعتبر الاستهداف المتعمد للمدنيين أثناء النزاع المسلح جريمة حرب موجب اتفاقية جنيف التي صادقت عليها روسيا.

هذا المحتوى من

BBC
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