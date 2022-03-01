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الدمار في دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا

10:44 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الدمار في دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا

ارشيفيه

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كييف-(بي بي سي):

تظهر الصور من منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا الدمار الذي يقول المسؤولون هناك إنه ناجم عن القصف الأوكراني.

أنقاض المنازل، في المقاطعة الناطقة بالروسية، ملأت الشوارع إلى جانب السيارات المحترقة.

وقد أقام المجتمع في بلدة هورليفكا، دونيتسك، يوم أمس جنازات لمعلمتي مدرسة لقيتا حتفهما خلال هجوم بالمدفعية.

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