إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 436 مليونا و696 ألف حالة

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 436 مليونًا و696 ألفًا و316 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و955 ألفاً و552 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 79 مليوناً و45 ألفاً و43 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و924 ألفاً و130 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب28 مليوناً و796 ألفاً و571 حالة.