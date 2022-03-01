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الجيش الأوكراني: قمنا بإسقاط عدة مقاتلات روسية

08:08 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الجيش الأوكراني: قمنا بإسقاط عدة مقاتلات روسية

الجيش الاوكراني

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كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني إنه أسقط عدة مقاتلات روسية، وذلك في الوقت الذي يدخل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السادس اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة اوكراينسكا برافدا والقوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط خمس مقاتلات روسية ومروحية خلال هجمات جوية أمس الاثنين.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

ويتردد أنه تم إسقاط المقاتلات خلال هجمات جوية في مدينتي فسيلكيف وبروفاري في المنطقة المحيطة بكييف، في حين تم إسقاط صاروخ كروز ومروحية بالقرب من كييف.

ويتردد أن المقاتلات الأوكرانية أطلقت صواريخ وقنابل على دبابات روسية وقوات بالقرب من كييف ومدينة جيتومير.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت قاقلة من المركبات العسكرية الروسية، يبلغ طولها نحو 64 كيلومترا تتقدم نحو العاصمة كييف.

الجيش الاوكراني مقاتلات روسية الغزو الروسي إسقاط خمس مقاتلات

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