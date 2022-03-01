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مسؤولون أمريكيون: توقعات بدخول قوات روسية إضافية إلى أوكرانيا

05:47 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
مسؤولون أمريكيون: توقعات بدخول قوات روسية إضافية إلى أوكرانيا

قوات روسية - أرشيفية

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نيويورك- (د ب أ):

حذر مسؤولون بالحكومة الأمريكية في إحاطات سرية لمشرعين بالكونجرس أمس الإثنين من أن موجة ثانية من القوات الروسية من المحتمل أن تعزز الوضع العسكري لموسكو داخل أوكرانيا، وستكون قادرة على التغلب على المقاومة الأوكرانية عن طريق الأعداد الضخمة للقوات، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) عن مسؤولين اثنين مطلعين.

وذكر المسؤولان أنه من المحتمل أن تفرض روسيا حصارا على العاصمة الأوكرانية كييف، وتوقعا أن تكون هناك "مشاهد فظيعة" للحرب داخل المدن.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" صباح اليوم الثلاثاء نقلا عن صور بالأقمار الاصطناعية، بأن قافلة من المركبات العسكرية الروسية يقدر طولها بـ 64 كليومترا تتجه صوب كييف.

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