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الحكومة الأمريكية ترفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

05:25 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الحكومة الأمريكية ترفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

البيت الأبيض

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واشنطن- (د ب أ):

رفضت الحكومة الأمريكية دعوات لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل خطوة تجاه صراع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين: "إن الرئيس كان واضحا للغاية أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب ضد روسيا".

وأضافت ساكي: "إن فرض منطقة حظر طيران سيتطلب التنفيذ".

وتابعت: "سيتطلب ذلك إرسال قوات أمريكية للتنفيذ، الأمر الذي سيكون صراعا مباشرا .. صراعا مباشرا محتملا، وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لا نعتزم أن نكون جزءا منه".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى فرض "منطقة حظر طيران" فوق "أجزاء شاسعة" من البلاد.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن بيان لزيلينسكي أن أوكرانيا "يمكنها هزيمة المعتدي إذا اضطلع (الحلفاء الغربيون) بدورهم".

وأضاف بيان زيلينسكي: "إذا قام الغرب بهذا، ستهزم أوكرانيا المعتدي بقدر أقل بكثير من الدماء".

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