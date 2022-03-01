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الولايات المتحدة: اتخذنا خطوات لمعالجة تأثير حرب أوكرانيا على أسواق النفط العالمية

04:10 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الولايات المتحدة: اتخذنا خطوات لمعالجة تأثير حرب أوكرانيا على أسواق النفط العالمية

البيت الأبيض

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واشنطن-(أ ش أ):

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتعامل مع أي تأثير على الأسواق العالمية وأسواق النفط يُتوقع حدوثه ويمكن أن يستمر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضافت ساكي -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية- أن قرار معاقبة بعض أكبر البنوك في روسيا وإعادة الطرد من نظام سويفت (SWIFT) المالي الدولي كان جزءًا من جهود رامية لضمان التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الروسية والاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك أهدافاً لتقليل هذه التأثيرات على الأسواق العالمية والشعب الأمريكي.

وتابعت ساكي أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة لا يزال أمراً مطروحاً، لكن الأوروبيين قلقون للغاية بشأن ارتفاع أسعار الغاز.

واستطردت المسئولة الأمريكية أن فرض العقوبات على قطاع الطاقة، على الرغم من تأثيره على تدفق الدخل لروسيا، إلا أنه سوف تصحبه عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما بالنسبة للحلفاء في أوروبا.

وأوضحت ساكي أن الإدارة الأمريكية لديها المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها، لكنها تدرس تأثير القرار في البداية.

هذا المحتوى من

Asha
البيت الأبيض معالجة تأثير حرب أوكرانيا أسواق النفط العالمية قطاع الطاقة

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