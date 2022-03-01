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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني في الحرب بأوكرانيا

04:07 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني في الحرب بأوكرانيا

الأمم المتحدة

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جنيف- (د ب أ):

أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 مدني في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا حتى الآن.

وقال مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الاثنين إن أكثر من 300 من المارة أصيبوا.

وأضاف المكتب أن سبعة أطفال لقوا حتفهم أيضا.

وذكر مكتب باشيليت أن: "معظم القتلى والجرحى سقطوا بسبب استخدام أسلحة انفجارية لها مجال تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة القاذفات متعددة الصواريخ والقصف الجوي".

وذكرت الحكومة الأوكرانية أن حصيلة القتلى بين المدنيين بلغت أكثر من 150 شخصا حتى الآن. ورفضت روسيا الاتهامات بأنها تستهدف المنشآت المدنية.

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