أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب .. والجنائية الدولية تعتزم التحقيق

نيويورك- (د ب أ):

اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب وسط تقارير عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين بعد بدء الغزو الروسي.

وقال سيرجي كيسليتسيا المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن: "إن روسيا تهاجم المستشفيات والفرق (الطبية) المتنقلة وسيارات الإسعاف".

وأضاف: "هذا إجراء لدولة مصممة على قتل المدنيين. لا جدال في هذا. هذه جرائم حرب".

من جانبه، قال كريم خان، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إن المحكمة ومقرها لاهاي ستطلق تحقيقا في جرائم حرب محتملة لروسيا في أوكرانيا.

وذكر خان في بيان: "أود أن أعلن أنني قررت أن أمضي قدما في فتح تحقيق في الوضع بأوكرانيا بأسرع ما يمكن".

وأوضح خان بعد مراجعة فحص مبدئي للوضع أنه "مقتنع بوجود أساس قوي للاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الإنسانية في أوكرانيا" في أحداث تسبق الغزو الروسي.

وأضاف في بيان: "نظرا للتوسع في الصراع في الأيام القليلة الماضية، أنوي أن يشمل هذا التحقيق أي جرائم مزعومة جديدة تقع ضمن اختصاص منصبي ارتكبها أي جانب في الصراع على أي جزء من أراضي أوكرانيا".