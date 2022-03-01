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الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

01:01 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو-(أ ش أ):

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تقوم بها حاليًا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أن 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا أنه "منذ بدء العملية الخاصة، قامت القوات المسلحة الروسية بإصابة 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها: 31 نقطة قيادة واتصال، و81 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".

وأوضح كوناشينكوف أن "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، و42 طائرة ومروحية (من بينها ما تم تدميره على الأرض)، و51 راجمة صواريخ، و147 مدفعية ميدان وهاونو، و263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

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Asha
وزارة الدفاع الروسي 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم القوات المسلحة الروسية

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