موسكو: أمريكا تطرد 12 عضوا بالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة

نيويورك- (د ب أ):

ذكرت السلطات الروسية أن الولايات المتحدة أعلنت أن 12 عضوا بالبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة "غير مرغوب فيهم".

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أعضاء البعثة تلقوا أوامر بمغادرة الولايات المتحدة بحلول السابع من مارس.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات البلد المضيف".

ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القرار لدى سؤاله عن ذلك.