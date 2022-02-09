الصحة العالمية: نشجع فتح المدارس شريطة حصول المدرسين وأولياء الأمور على اللقاح

10:57 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الصحة العالمية: نشجع فتح المدارس شريطة حصول المدرسين وأولياء الأمور على اللقاح

الدكتور أحمد المنظري

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أ ش أ

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن هناك عددًا من التوصيات ظهرت من عدة جهات دولية بما يتناسب مع سلامة الأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم/الأربعاء/، عقدته منظمة الصحة عبر تقنية الفيديوكونفرانس حول مستجدات فيروس "كورونا".

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط : "إننا نشجع فتح المدارس، ولكن مع زيادة التلقيح داخل المدارس والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتقليل خطر العدوى بين الأفراد من خلال النظافة".

وأكد أن الصحة العالمية واليونسيف تدعوان للحفاظ على المدارس من العدوى، ولابد من تلقى أولياء الأمور والمدرسين لقاح ضد "كورونا"، موضحًا أن مدة العزل تصل إلى 14 يومًا للمخالطين، مشيرًا إلى أن الصحة العالمية تحدد 14 يومًا فقط لمنع عدوى الآخرين.

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Asha
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