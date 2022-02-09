بريطانيا تعتزم قيادة العالم للخروج من قيود كورونا

10:43 م الأربعاء 09 فبراير 2022
بريطانيا تعتزم قيادة العالم للخروج من قيود كورونا

بوريس جونسون

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لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتزم إنهاء المطلب القانوني الذي يلزم المواطنين في إنجلترا بالعزل الذاتي إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 هذا الشهر، متفوقًا على الدول الغربية الرئيسية الأخرى في تخفيف القيود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة ستكون جزءا من استراتيجية الحكومة لـ "التعايش مع كوفيد" التي من المقرر الإعلان عنها في 21 فبراير الجاري، طالما أن "الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات مستمرة".

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية اللوائح التي تجبر المواطنين على الخضوع للعزل الذاتي في المنزل لمدة خمسة أيام في 24 مارس المقبل، لكن جونسون قال إنه يتوقع أن يكون قادرا على رفعها "قبل هذا الموعد بشهر كامل".

ومن المتوقع أن يرحب المشرعون في حزب المحافظين الحاكم بهذا الإعلان، وكانوا قد طالبوا جونسون منذ فترة طويلة بتخفيف القيود في وقت مبكر، بسبب مخاوف بشأن الحريات الفردية وتأثير القواعد على الشركات والخدمات الصحية والمدارس.

وفي حين أن دولاً أخرى تعمل على تخفيف القواعد، إلا أن القليل منها ذهب إلى ما تسعى إليه إنجلترا. ففي أوروبا، ألغت فنلندا شرط الحجر الصحي بعد ظهور نتيجة إيجابية الإصابة.وفعلت جنوب إفريقيا الشيء نفسه في وقت سابق من هذا الشهر ، لأولئك الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أعراض.

وسجلت المملكة المتحدة 66 ألفا و 183 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و314 حالة وفاة يوم الثلاثاء، بينما انخفض متوسط الحالات لمدة سبعة أيام بنسبة 20% في الأسبوع الماضي.

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