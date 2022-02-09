الأمم المتحدة بحاجة إلى 1.1 مليار دولار لمساعدة النازحين في نيجيريا

09:46 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الأمم المتحدة بحاجة إلى 1.1 مليار دولار لمساعدة النازحين في نيجيريا

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لاجوس - (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء إنها بحاجة لـ 1ر1 مليار دولار لمواجهة "أزمة إنسانية وأزمة حماية مقلقة" في ثلاث ولايات بشمال شرق نيجيريا.

وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 4ر8 مليون شخص سيحتاجون المساعدة خلال العام الجاري، بسبب نزاع مستمر أسفر عن نزوح 2ر2 مليون شخص، أغلبهم من النساء والفتيات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية: "لا يزال الأثر العميق للصراع في شمال شرق نيجيريا محسوسا بصورة مؤلمة بالنسبة للعديد من النساء والرجال والصبية والفتيات".

وتكافح البلاد منذ أكثر من عقد في مواجهة مسلحين إسلامويين في الأجزاء الشمالية منها، ضاعفته نزاعات وقعت خلال السنوات القليلة الماضية بين رعاة الماشية والمزارعين.

الأمم المتحدة مساعدة النازحين نيجيريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا