سفير مصر بالكويت: لدينا فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات

09:44 م الأربعاء 09 فبراير 2022
سفير مصر بالكويت: لدينا فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات

السفير أسامة شلتوت

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الكويت - (أ ش أ)

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أهمية العمل على توطيد العلاقات بين مصر والكويت وفتح آفاق أرحب في التعاون، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية من تطور في الناتج المحلي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال شلتوت خلال لقائه برئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله اليوم الأربعاء، إن مصر لديها من الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، مشيرا إلى البنية التحتية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتيح إقامة مختلف المشروعات الكبرى والاستثمارية.

ومن جانبه أشار عميد الصحفيين الكويتيين أحمد الجار الله خلال اللقاء إلى التطور الاقتصادي والإنمائي في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات البنية التحتية والاستثمار والنهضة العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى فتح المجال أمام المستثمرين مع وجود قوانين تسهل عملية الاستثمار.

حضر اللقاء سكرتير أول السفارة المصرية بالكويت أحمد أبو المجد ومدير وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت طارق حمدي.

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