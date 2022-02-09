الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث النقاط المطروحة بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

06:55 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث النقاط المطروحة بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

الرئيس اللبناني ميشال عون

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لبنان- (أ ش أ )

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي سيتم استكمالها لاحقا.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا والفريق المعاون للسفير هوكشتاين ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والوزير السابق سليم جريصاتي.

وأطلع هوكشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول لهذه الملف.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن التواصل سوف يستمر مع الجانب الأمريكي وصولا لحلول هذا الملف.

هذا المحتوى من

Asha
ميشال عون الرئيس اللبناني ترسيم الحدود البحرية لبنان إسرائيل

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