قناة دويتشه فيله على الإنترنت مهددة بالإغلاق في تركيا

اسطنبول - (د ب أ)

تواجه قناة مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية التي تبث على الإنترنت تهديدا بغلقها في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الإذاعة التركية ابراهيم أوسلو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، حيث قال أوسلو إن على القناة أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للمحتويات المنشورة على موقعها الإلكتروني، وأضاف أنه في حال عدم حدوث ذلك فإن عروض القناة لن تكون متاحة في تركيا.

وأضاف أوسلو أن قرار الهيئة الصادر اليوم سيتم نشره على موقعها الإلكتروني في غضون مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وتابع أنه بعد ذلك سيكون أمام القناة مهلة 72 ساعة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، ونوه إلى أن نفس الإجراء يسري كذلك على الفروع التركية لمحطة "فويس أوف أمريكا" الأمريكية ومحطة "يورونيوز" الأوروبية.

وأوضح أوسلو أن القرار الأخير استند إلى لائحة دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، وقال: "ليس لهذا علاقة بالرقابة" بل إنه جزء من إجراءات تقنية.

كانت الحكومة التركية طبقت آنذاك قاعدة واسعة النطاق للتحكم في منصات الإنترنت التي تبث أفلاما وفيديوهات ومحتويات إذاعية.

يذكر أن ممثلين مقربين من الحكومة يتمتعون بالأغلبية داخل هيئة الإذاعة التركية.

من جانبه، انتقد الهان تاشجي عضو هيئة الإذاعة التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، القرار ووصفه بأنه من قبيل الرقابة وكتب أن هذه هي المرة الأولى يتم فيها تطبيق القاعدة ضد منصات إخبارية أجنبية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد المحتويات الإعلامية التي تتعارض مع القيم الوطنية و الأخلاقية .

تجدر الإشارة إلى أن مكتب "دويتشه فيله" في العاصمة الروسية موسكو تم إغلاقه يوم الجمعة الماضي بعد أن أصدرت السلطات الروسية في اليوم السابق على ذلك قرارا بحظر بث القناة الألمانية في الأراضي الروسية، رغم أن القناة تمتلك تصريحا هناك، كما تم إلزام صحفيي القناة بتسليم أوراق اعتمادهم.

وجاءت الخطوة الروسية ردا على حظر السلطات الألمانية الخاصة بالإعلام بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية والمملوكة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية.