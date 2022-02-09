إصابة ملكة الدنمارك بفيروس كورونا

الدنمارك - (أ ش أ)

أعلن البلاط الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، إصابة الملكة مارجريت بفيروس "كورونا"، مُضيفًا أن أعراضًا خفيفة التي تظهر عليها.

وذكر البلاط الملكي - في بيان أورده موقع "ذا لوكال" الدنماركي - أن الملكة البالغة من العمر (81 عامًا)، ثُبتت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) بعد ساعات فقط من حضورها افتتاح معرض ملكي كبير أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الملكة ألغت عطلتها المخطط لها في النرويج والتي كانت من المقرر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، مُضيفًا أنها تخضع حاليًا للحجر الصحي في جناح في قصر أمايلنبور في كوبنهاجن.

يُذكر أنه تم رفع جميع قيود فيروس "كورونا" في الدنمارك منذ الأول من شهر فبراير الجاري، ولم يعد يُنظر إلى الفيروس على أنه مرض خطير اجتماعيًا.