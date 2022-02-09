مجلس السلم الإفريقي يبحث غدًا مستجدات الأوضاع في غينيا

05:17 م الأربعاء 09 فبراير 2022
مجلس السلم الإفريقي يبحث غدًا مستجدات الأوضاع في غينيا

الاتحاد الافريقي ارشيفية

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مصر - (أ ش أ)

يناقش مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، غدًا الخميس، مستجدات الأوضاع في غينيا، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول.

وذكر الحساب الرسمي للمجلس، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجلسات يشارك فيها السفير جان كاماو الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن عن شهر فبراير، فضلاً عن ممثل غانا، بصفته رئيس سلطة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

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Asha
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