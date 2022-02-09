لبنان: بلدة الهرمل بدون كهرباء منذ أكثر من 4 أيام واستياء الأهالي

04:48 م الأربعاء 09 فبراير 2022
لبنان: بلدة الهرمل بدون كهرباء منذ أكثر من 4 أيام واستياء الأهالي

لبنان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة الهرمل، منذ أكثر من 4 أيام.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "أهالي الهرمل وقرى القضاء مستاؤون من انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وقرى القضاء، منذ أكثر من 4 أيام، ما أدى إلى تضرر مصالح المواطنين".

هذا ويسعى لبنان، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة، لتلقي إمدادات من الطاقة الكهربائية من دول عربية لتخفيف وطأة النقص الداخلي الحاد فيها، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

لبنان التيار الكهربائي الهرمل انقطاع التيار الكهربائي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس |توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا