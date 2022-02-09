جمهورية دونيتسك: تحرك دبابات أوكرانية على بعد 15 كم من مواقعنا والوضع مرشح للتصعيد

موسكو- (أ ش أ):

حذرت جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا، من أن الوضع عند خطوط التماس مع قوات أوكرانيا في منطقة دونباس "لا يزال متوترا ومرشحا للمزيد من التصعيد".

وذكر المتحدث باسم القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن قوات الحكومة الأوكرانية تواصل خطواتها التي ترى فيها جمهورية دونيتسك (غير المعترف بها دوليا) تحضيرات لشن هجوم جديد في دونباس.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أكد باسورين أن القوات الشعبية ترصد تحركات دبابات أوكرانية على بعد أقل من 15 كم عن مواقع قوات دونيتسك الشعبية على محور دونيتسك، بما يشمل نشر سرية دبابات في محيط بلدة نوفوترويتسكوييه وفصيلتي دبابات في محيط بلدة أفدييفكا، على حد قوله.

كما لفت المسؤول إلى نشر سرية دبابات أوكرانية في محيط بلدة نوفجورودسكوييه على محور جورلوفكا، مؤكدا إنهاء فحوصات الأسلحة والمعدات في اللواء الـ54 الآلي للجيش الأوكراني، تمهيدا لهجوم متوقع، على حد زعمه.

وأشار باسورين إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم أساليب الحرب الإلكترونية في المناطق المذكورة، مما يمنع مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من توثيق هذه التحضيرات، مبديا دهشته من التزام المنظمة الصمت إزاء هذا الوضع.