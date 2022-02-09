شكري ووزير خارجية مالطا يرحبان بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين

03:49 م الأربعاء 09 فبراير 2022
شكري ووزير خارجية مالطا يرحبان بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين

سامح شكري

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القاهرة- (أ ش أ):

رحب وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية المالطي "إيفارست بارتولو" اليوم الأربعاء بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدماً بمناحي العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه شكري من وزير خارجية مالطا وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهدها تلك العلاقات في شتى المجالات، والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

وأضاف السفير حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقيّن.

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