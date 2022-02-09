كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يرتفع لـ 400.7 مليون

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 400.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 400 مليون و 701 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 763 ألف وفاة.

يشار إلى أنه هناك اختلافات بسيطة في الأرقام المتاحة. فالأرقام المقدمة من جامعة جونز هوبكنز أعلى بشكل طفيف من الأرقام الرسمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي سجلت مؤخرا نحو 397 مليون إصابة عبر العالم.

وبحسب الصحة العالمية وجونز هوبكنز، جرى إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في الأرقام المطلقة بتسجيل 77 مليون بتعدادها السكاني البالغ نحو 330 مليون نسمة.

وذكرت الهند نحو 42 مليون إصابة بين السكان البالغ تعدادهم نحو 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت البرازيل عن تسجيل نحو 27 مليون إصابة بين السكان البالغ تعدادهم 210 ملايين نسمة.