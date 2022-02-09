إيطاليا تعتزم إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية إثر تراجع الإصابات

03:25 م الأربعاء 09 فبراير 2022
إيطاليا تعتزم إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية إثر تراجع الإصابات

إيطاليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

روما- (د ب أ):

تعتزم سلطات الصحة الإيطالية إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد غد الجمعة، نظرا لتراجع الإصابات.

وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا المرسوم في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

غير أنه قال إنه سوف يظل مطلوبا من الإيطاليين حمل كمامات معهم لارتدائها خصوصا بين الحشود الكبيرة.

ولايزال شرط ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية مطبقا عملا بقانون سوف يظل ساريا حتى 31 مارس. ومازالت حالة الطوارئ المتعلقة بالجائحة في إيطاليا قائمة حتى الوقت الراهن.

وتراجع عدد الإصابات بشكل كبير في الأيام الأخيرة في إيطاليا. وسجل المسؤولون نحو 102 ألف إصابة جديدة أمس الثلاثاء، بتراجع أكثر من ضعف المستوى الذي تم الوصول إليه قبل ثلاثة أسابيع.

إيطاليا وما لطات الصحة الإيطالية وبرتو سبيرانزا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا