إيطاليا تعتزم إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية إثر تراجع الإصابات

روما- (د ب أ):

تعتزم سلطات الصحة الإيطالية إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد غد الجمعة، نظرا لتراجع الإصابات.

وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا المرسوم في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

غير أنه قال إنه سوف يظل مطلوبا من الإيطاليين حمل كمامات معهم لارتدائها خصوصا بين الحشود الكبيرة.

ولايزال شرط ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية مطبقا عملا بقانون سوف يظل ساريا حتى 31 مارس. ومازالت حالة الطوارئ المتعلقة بالجائحة في إيطاليا قائمة حتى الوقت الراهن.

وتراجع عدد الإصابات بشكل كبير في الأيام الأخيرة في إيطاليا. وسجل المسؤولون نحو 102 ألف إصابة جديدة أمس الثلاثاء، بتراجع أكثر من ضعف المستوى الذي تم الوصول إليه قبل ثلاثة أسابيع.