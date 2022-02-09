قائد الجيش اللبناني : المؤسسة العسكرية مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود البحرية

بيروت-( د ب أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود البحرية .

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء.

وطبقا للوكالة، تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية.

ووصل المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة هوكشتين مع وفد إلى بيروت أمس الثلاثاء في زيارة للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين وبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر 2020 عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.