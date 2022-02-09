إصابة ملكة الدنمارك مارجريت بكوفيد-19

02:25 م الأربعاء 09 فبراير 2022
إصابة ملكة الدنمارك مارجريت بكوفيد-19

ملكة الدنمارك مارجريت

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كوبنهاجن- (د ب أ):

أعلنت العائلة الملكية الدنماركية في بيان إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارجريت لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت العائلة الملكية، اليوم الأربعاء، أن الملكة ، 81 عاما، لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة.

وتبين إصابتها بالفيروس مساء أول أمس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورج في كوبنهاجن.

وجرى إلغاء عطلتها الشتوية المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ اليوم..

ويتبع البلاط الملكي الآن إرشادات سلطات الصحة.

ويشار إلى أن مارجريت مطعمة ثلاث مرات ضد كوفيد-19.

وتسجل الدنمارك حاليا نحو 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا، ولكن بفضل معدل التطعيم المرتفع ومتحور أوميكرون الأخف، فأن معدل الأشخاص الذين يحتاجون لدخول العناية المركزة منخفض نسبيا.

وأدت تلك العوامل إلى تخفيف الحكومة الدنماركية كل قيود الجائحة تقريبا في أوائل فبراير.

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