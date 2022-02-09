روسيا وأوكرانيا: تحذير روسي رغم التفاؤل من أي خطوة تتخذ ضد موسكو

موسكو- (أ ف ب):

أكد سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن هناك مجالا لحل أزمة أوكرانيا سياسيا. وأضاف فلاديمير تشيزوف في مقابلة مع بي بي سي، إلى أن موسكو قد تتفاعل إيجابيا إن أخذت أوكرانيا طريق الحياد في سياستها. وحذر من أن روسيا ترغب أيضاً في مناقشة ملف منشآت الصواريخ التابعة للناتو في رومانيا وبولندا.

يأتي هذا في وقت تحشد فيه روسيا 130 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا. 30 ألفاً منهم موجودون في بيلاروسيا المجاورة. إلا أنهم سيعودون، بحسب تشيزوف، إلى قواعدهم الدائمة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية التي يقومون بها هناك.

وردا على التهديد بفرض عقوبات غربية قاسية على بلاده، تساءل تشيزوف عمن سيعاني أكثر من العقوبات، وحذر من أن عقوبات كهذه ستؤدي ببساطة إلى عقوبات مضادة.