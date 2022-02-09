جامعة كاليفورنيا تدفع 244 مليون دولار إلى ضحايا طبيب نسائي متهم بانتهاكات جنسية

11:06 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
جامعة كاليفورنيا تدفع 244 مليون دولار إلى ضحايا طبيب نسائي متهم بانتهاكات جنسية

جامعة كاليفورنيا

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واشنطن-( ا ف ب):

وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع حوالى 244 مليون دولار لنحو 200 امرأة يتهمن الطبيب النسائي جيمس هيبس الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للمؤسسة التربوية هذه، باعتداءات جنسية.

ويشمل الاتفاق بالتراضي هذا شكاوى بالحق المدني للمريضات بشأن أفعال مزعومة يعود بعضها للعام 1983.

واتهمت مئات النساء الطبيب النسائي المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات جنسية وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده رغم عمليات الابلاغ.

وجاء في بيان أن الجامعة تعتبر "التصرف المنسوب إلى هيبس مدانا ومنافيا لقيم الجامعة" مثنية على "شجاعة مقدمات الشكاوى".

ويضاف الاتفاق الذي كشف عنه الثلاثاء إلى شكوى جماعية تقدمت بها اكثر من خمسة آلاف امرأة وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار.

وتقدمت نحو 300 امرأة أخرى بشكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي يلاحق أيضا جنائيا لاعتداءات ارتكبها على سبع نساء.

الشهر الماضي أعلنت جامعة ميشيغن أنها ستدفع حوالى نصف مليار دولار إلى نحو ألف طالب وعداء سابق تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل الطبيب ريتشارد اندرسون.

وفي قضية أخرى كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجليس وافقت على دفع تعويضات قدرها 1,1 مليار دولار بموجب ثلاثة اتفاقات مختلفة، إلى مئات النساء وقعن ضحايا طبيب نسائي سابق كان يعمل في حرمها في أكبر تعويض من هذا النوع يقدم حتى الآن.

هذا المحتوى من

AFP
جامعة كاليفورنيا واشنطن طبيب نسائي جيمس هيبس

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