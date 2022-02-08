الرئيس البولندي: الناتو والاتحاد الأوروبي يواجهان أصعب لحظة منذ 1989

برلين - (د ب أ)

أعرب الرئيس البولندي اندريه دودا عن اعتقاده بأن الصراع الأوكراني يمثل أصعب لحظة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي منذ عام 1989.

وفي مستهل اجتماعه الثلاثي مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال دودا في برلين اليوم الثلاثاء:"نحن نواجه تركيزا غير مسبوق للقوات الروسية بطول الحدود الأوكرانية. كما أننا نواجه أيضا تجمعات كبيرة في بيلاروس حيث تجري في الوقت الراهن تدريبات عسكرية ينتظر أن تستمر حتى 20 فبراير الجاري، ونحن جميعا نسأل أنفسنا ماذا سيحدث بعد ذلك".

ورأى دودا أنه يجب الآن التوصل إلى حل من أجل تجنب وقوع حرب " والشيء الأهم هو الوحدة والتضامن. يجب أن نظهر أن نقول بصوت واحد إننا جماعة وإنه لا يمكن كسرنا، ووفقا لقناعتي يجب علينا أن نظهر أننا لن نتقهقر".

وتواجه السياسة الألمانية في الأزمة الأوكرانية انتقادات في بولندا التي تجاور روسيا أيضا، ولاسيما رفض ألمانيا توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وتطالب بولندا الحكومة الألمانية أيضا بانتهاج سياسة أكثر تشدد حيال روسيا فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.