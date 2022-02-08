لندن - (د ب أ)

تم استهداف وزارة الخارجية البريطانية "بحادث خطير يتعلق بالأمن الإلكتروني"، حسبما كشفت وثيقة مناقصة عامة.

ولم تحدد الوثيقة ما حدث أو من الذي كان المسؤول عنه، لكنها قالت إنه تمت المطالبة بـ"دعم عاجل" من أجل "دعم المعالجة والتحقيق".

وأضافت أنه تم استدعاء دائرة نظم الذكاء التطبيقي التابعة لمجموعة الفضاء والطيران البريطانية "بي ايه إي " للتعامل مع الواقعة وحصلت على أكثر من 467 ألف جنيه استرليني (632 ألف دولار) مقابل عملها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الثلاثاء عن الوثيقة قولها إن العمل المطلوب شمل الاستعانة بمحلل للأعمال ومهندس تقني من أجل تحليل حادث يتعلق بالأمن الإلكتروني .

وقالت وثيقة المناقصة التي نشرت يوم الجمعة إن "السلطة كانت هدفا لحادث أمني إلكتروني خطير، لا يمكن الكشف عن تفاصيله".