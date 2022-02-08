جونسون يعرب عن دعم بريطانيا لحلفاء الناتو

11:23 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
جونسون يعرب عن دعم بريطانيا لحلفاء الناتو

بوريس جونسون

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لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا تقف "جنبا إلى جنب" مع ليتوانيا وحلفاء الناتو الآخرين وسط تزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وجاءت تصريحات جونسون خلال لقائه مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيتا في مقر إقامته في داونينج ستريت اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتابع جونسون "أننا الآن أكثر تقاربا من أي وقت مضى، أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول. إننا نرى تطابقا في وجهات النظر في الكثير من القضايا المهمة جدا".

ومن جانبها،قالت سيمونيتا، إن هذا "أمر حاسم" لأنه " هذه الأوقات ، إذا جاز التعبير، ليست الأكثر هدوءا"وهو ما اتفق عليه جونسون: "إنها ليست هادئة".

وأضافت رئيسة وزراء ليتوانيا :"من المفيد أن تعرف ذلك ، كما تعلم ، لدينا شريك وصديق قوي جدا ، وعلى الأقل نحن معا، مثل الناتو والآخرين، وأعتقد أنه من الجيد جدا ما تقومون به فيما يتعلق بأوكرانيا".

وأجاب جونسون: "نحن إلى جانبكم ومع جميع حلفائنا في الناتو، ونريد أن نوضح أننا ندعمكم. نحن ندعمكم عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة من بيلاروس وجميع المسائل التي نواجهها الآن".

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