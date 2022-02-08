"التعاون الإسلامي" تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

10:11 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
"التعاون الإسلامي" تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

منظمة التعاون الإسلامي

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السعودية - (أ ش أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أودت بحياة 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس. معتبرة أن ذلك يأتي في سياق سياسة الإعدامات الميدانية والقتل العمد، التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) لوقف هذه الأعمال الإجرامية، ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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Asha
منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينيين السعودية

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