الكرملين: لا مسارات ملموسة حاليًا لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

09:30 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
الكرملين: لا مسارات ملموسة حاليًا لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

دميتري بيسكوف

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روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد حاليًا مسارات ملموسة لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية ولا يمكننا الإعلان بعد أنه يتم تلمس مسارات حقيقية بشأن هذه الضمانات.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ستسهم في تهدئة الموقف وتلبي مخاوف روسيا الأمنية-: " لقد قال الرئيس الروسي أمس الإثنين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بعض الردود التي تلقيناها من واشنطن و"الناتو" عقلانية، ولكنها للأسف ذات طبيعة ثانوية ولا تلبي النقاط الأساسية للضمانات الأمنية المطلوبة"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يظل مفتوحاً بالمعنى الكامل للكلمة ويظل الأهم بالنسبة لروسيا.

وأكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية أن بلاده لا يمكنها في الوقت الحالي التصريح بأنه يجري تلمس أي حلول حقيقية لموضوع الضمانات الأمنية، قائلا:" حتى الآن لا نرى استعداد نظرائنا الغربيين لأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار".

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Asha
دميتري بيسكوف الضمانات الأمنية الكرملين روسيا

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